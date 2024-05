Gartenmauer stürzt ein - Häuser in Mannheim evakuiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Einsturz einer Gartenmauer sind in Mannheim die angrenzenden Häuser evakuiert worden. Der Bereich unter der umgestürzten Mauer sei von der Feuerwehr zunächst von Hand und später noch einmal mit Trümmerhunden abgesucht worden, teilte die Stadt am Freitagabend mit. Verschüttete Personen wurden nicht gefunden. Das hinter der Mauer befindliche Erdreich war teils in das tieferliegende Nachbargrundstück abgerutscht, wie es hieß. Nachdem ein Fachberater die Unglücksstelle untersucht habe, hätten die Häuser wieder freigegeben werden können.