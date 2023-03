Aktuell Land

Gartenbauer: Kommunen sollen mehr in Grünflächen investieren

Die Kommunen sollten nach Ansicht des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau stärker in Grün- und Freiflächen investieren, um Folgen des Klimawandels abzufedern. »Die Menschen wollen grüne Freiräume«, sagte Verbandschef Martin Joos am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen). Wegen der Zunahme von Hitzetagen und Starkregen komme man gar nicht umhin, hier mehr zu unternehmen. Dazu gehöre die Begrünung von Fassaden und Dächern sowie die Umwandlung von Industriebrachen in Grünflächen.