Garage mit E-Autos und Oldtimern brennt nieder

Eine als Werkstatt genutzte Garage mit 13 Fahrzeugen ist in Auenwald (Rems-Murr-Kreis) komplett niedergebrannt. In dem Gebäude befanden sich unter anderem elf Elektrokleinfahrzeuge, zwei Oldtimer, etwa 50 Lithium-Akkus sowie Karosserieteile und Werkzeuge, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache sowie der Schaden, der bei dem Feuer am Mittwoch entstand, waren zunächst unklar. Verletzt wurde Polizeiaussagen nach niemand. Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort.