Galm-Verpflichtung bestätigt: Sandhausen präsentiert Trainer

Der SV Sandhausen geht die Mission Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga mit Danny Galm als neuem Cheftrainer an. Der 37-Jährige tritt die Nachfolge von Interimstrainer Gerhard Kleppinger an, wie der Club am Montag mitteilte. Am Dienstag (11.00 Uhr) wird der neue Chefcoach bei einer Pressekonferenz vorgestellt.