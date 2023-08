Aktuell Land

Gabelstaplerfahrer tödlich verunglückt

Ein Gabelstaplerfahrer ist nach einem Unfall am Freitag in einer Firma in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) gestorben. Der 54-Jährige fuhr den Stapler durch den Gang einer Lagerhalle und hatte Paletten auf seinem Fahrzeug geladen, wie die Polizei mitteilte.