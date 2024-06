Aktuell Land

Güterzug fängt auf freier Strecke Feuer

Ein Güterzug hat auf freier Strecke bei Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) Feuer gefangen. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Stromabnehmer der Lokomotive in Brand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer am Abend. Der Zug musste anschließend abgeschleppt werden.