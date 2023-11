Aktuell Land

Gütermotorschiff rammt Schleusentor bei Iffezheim

Ein Gütermotorschiff hat ein Schleusentor bei Iffezheim (Landkreis Rastatt) gerammt und dadurch zerstört. Der Schaden liege ersten Schätzungen zufolge zwischen einem hohen sechsstelligen Bereich und einer Millionenhöhe, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Sonntag. Demnach war das Schiff am Samstagmittag aus vorerst unklaren Gründen gegen das geschlossene Tor gefahren. In dem Moment hatte sich ein weiteres Schiff in der Schleuse befunden. Verletzt wurde niemand.