Güterichterverfahren machen nur minimalen Anteil aus

Sogenannte Güterichterverfahren machen an den Amts-, Land- und Oberlandesgerichten in Baden-Württemberg nur einen sehr kleinen Anteil aus. Dieser lag in den vergangenen fünf Jahren nach Angaben des Justizministeriums in Stuttgart jeweils unter einem Prozent an allen erledigten Verfahren. Konkret: Im vergangenen Jahr waren demnach bei insgesamt knapp 130.000 erledigten Verfahren nur in 797 Fällen Güterichter und Güterichterinnen involviert.