Günther-Martin Pauli im Zollernalbkreis wiedergewählt

CDU-Politiker Günther-Martin Pauli geht in eine dritte Amtszeit als Landrat im Zollernalbkreis. Der 58-Jährige war am Montag als einziger Kandidat angetreten. Der Kreistag wählte ihn im ersten Wahlgang mit 48 von 54 Stimmen, wie das Landratsamt in Balingen mitteilte. Als Landrat ist Pauli Vorsitzender des Kreistags, leitet die Behörde und repräsentiert den Kreis nach außen.