Göring-Eckardt kritisiert Verhindern eines Austauschs

Nach der sicherheitsbedingten Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen im baden-württembergischen Biberach hat Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt das Verhindern eines demokratischen Austauschs kritisiert. »Ich finde es wirklich absurd, dass wir in einer freien Demokratie leben und es nicht möglich ist, dass man in den demokratischen Diskurs geht«, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstagmorgen im Deutschlandfunk. »Es gab in Biberach ja nicht nur ein Gesprächsangebot, sondern Cem Özdemir hat ja auf der Demonstration auch geredet und hat sich der Debatte gestellt.«