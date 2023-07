Aktuell Land

»Gäste zum Essen« eröffnet Festival des deutschen Films

Die Komödie »Gäste zum Essen« von Carolin Otterbach eröffnet am 23. August das 19. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Bis zum 10. September präsentieren die Veranstalter in zwei Zeltkinos und einem Freiluftkino mit je 1200 Plätzen auf der Parkinsel im Rhein insgesamt 54 Produktionen. 14 davon konkurrieren im Wettbewerb um die Filmkunstpreise, die eine Jury in mehreren Kategorien vergibt, wie die Veranstalter in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz am Montag mitteilten. Bereits bekannt ist, dass Axel Milberg und Justus von Dohnányi den Schauspielpreis erhalten.