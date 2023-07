Aktuell Land

Gänswein: Gespräch mit Freiburger Erzbischof Burger geplant

Der von Papst Franziskus aus dem Vatikan nach Freiburg verwiesene Ex-Benedikt-Vertraute Georg Gänswein will sich demnächst mit Erzbischof Stephan Burger treffen. Kurz nach seiner Rückkehr in sein Heimatbistum sei es noch zu früh zu sagen, wie dieses »neue Leben« in Freiburg sein werde. »Ich muss zunächst noch herausfinden, was ich tun werde«, sagte der 66-Jährige im Gespräch mit der italienischen Zeitung »Corriere della Sera« (Sonntagsausgabe). Daher wolle er sich mit dem Freiburger Erzbischof treffen.