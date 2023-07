Aktuell Land

Fund von Haschisch und Chemikalien in ehemaliger Reithalle

Die Polizei hat in einer ehemaligen Reithalle in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) knapp ein Kilo Haschisch und eine Anlage zur Aufzucht von Cannabis gefunden. Sie beschlagnahmte die Drogen und Zubehör, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft hieß.