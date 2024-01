Aktuell Land

Fußmatte verrutscht: Auf Glühweinmarkt Menschen angefahren

Eine verrutschte Autofußmatte soll nach Angaben der Polizei den Unfall auf dem Glühweinmarkt in Möckmühl (Landkreis Heilbronn) verursacht haben. Ein Händler habe am Sonntagabend mit seinem Auto seinen Stand abtransportieren wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei habe sich die Fußmatte seines Wagens sehr wahrscheinlich über das Gaspedal gezogen. Der 68-Jährige fuhr mit seinem Auto zu schnell nach vorne und verletzte vier vorbeilaufende Menschen. Der Fahrer selbst wurde nicht verletzt, die vier Unfallopfer wurden in Krankenhäuser gebracht.