Aktuell Land

Fußgängerin zwischen Auto und Lastwagen eingeklemmt

Eine Fußgängerin ist in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) zwischen einem Auto und einem Laster eingeklemmt worden. Die 70-Jährige kam nach dem Unfall am Freitagmittag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit.