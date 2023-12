Aktuell Land

Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt

Eine 86 Jahre alte Fußgängerin ist in Lindau von einem Auto erfasst worden und gestorben. Sie sei am Freitagabend noch am Unfallort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge überquerte die 86-Jährige gerade die Straße, als es zu dem Unfall mit dem Wagen eines 87-Jährigen kam. Ein Gutachter sollte den Unfallhergang rekonstruieren.