Fußgängerin von Kleinlastwagen erfasst und gestorben

Eine Fußgängerin ist in Stuttgart nach einem Zusammenstoß mit einem Kleinlastwagen noch an der Unfallstelle gestorben. Der 41-jährige Fahrer des Kleinlastwagens war auf einer Straße rückwärts gefahren, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die 71-jährige Frau habe hinter dem Lastwagen die Straße überqueren wollen und soll schließlich von dem Fahrzeug erfasst worden sein. Wie es genau zu dem Unfall am Donnerstag kam soll nun ein Gutachter klären.