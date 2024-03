Aktuell Land

Fußgänger von Postauto angefahren und schwer verletzt

Ein Postauto hat in Friedrichshafen (Bodenseekreis) einen 71-jährigen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Der Mann kam in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 31-jährige Fahrer hatte das Postauto auf einem Parkplatz rangiert, als er gegen den Fußgänger prallte. Dieser stürzte dabei zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.