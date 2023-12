Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Fußgänger ist in Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der 20 Jahre alte Mann am späten Samstagabend die Straße überqueren wollen, als ihn das Auto einer 29 Jahre alten Fahrerin erfasste. Der Mann geriet auf die Motorhaube des Autos und wurde auf die Straße geschleudert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.