Fußgänger von Auto erfasst und auf Gleis geschleudert

Ein 49-jähriger Fußgänger ist in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Fußgänger sei nach ersten Ermittlungen am rechten Straßenrand von hinten von einem Auto erfasst und durch die Wucht des Aufpralls auf ein nahe gelegenes Gleisbett geschleudert worden, wo eine einfahrende S-Bahn gerade noch rechtzeitig habe bremsen können, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Der 49-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestand nicht.