Fußgänger von Auto erfasst: 29-Jähriger schwer verletzt

Ein 29 Jahre alter Fußgänger ist am Mittwoch in Leingarten (Kreis Heilbronn) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gerade die Fahrbahn überqueren wollen, als es zum Zusammenstoß kam. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 42 Jahre alte Autofahrer wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt.