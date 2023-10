Aktuell Land

Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein 18 Jahre alter Fußgänger ist auf der Bundesstraße 31 im Bodenseekreis von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann war am Samstagabend nahe Eriskirch auf die Fahrbahn getreten und hatte dabei wohl nicht auf den Verkehr geachtet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto eines 54-jährigen Mannes erfasste den Heranwachsenden, der dadurch an den Straßenrand geschleudert wurde. Der 18-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft gab ein Unfallgutachten in Auftrag.