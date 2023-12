Aktuell Land

Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fußgänger im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollten der 80 Jahre alte Mann und eine weitere Person am vergangenen Freitag eine Straße bei Dobel (Landkreis Calw) überqueren. Womöglich aufgrund des schlechten Wetters soll eine 57 Jahre alte Autofahrerin die zwei Fußgänger nicht rechtzeitig gesehen und den Senioren mit dem Außenspiegel ihres Wagens erwischt haben. Er erlag später seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauerten an.