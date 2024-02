Aktuell Land

Fußgänger in Backnang angefahren

Ein Fußgänger ist in Backnang (Rems-Murr-Kreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 47-Jährige wollte am Samstag eine Straße überqueren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 36 Jahre alter Autofahrer übersah ihn und fuhr ihn an. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.