Aktuell Land

Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Heidenheim an der Brenz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der alkoholisierte 26-Jährige am Donnerstag zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße gelaufen. Auf der Straße wurde er demnach vom Wagen eines 76-Jährigen erfasst. Der 26 Jahre alte Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von rund 4500 Euro.