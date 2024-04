Aktuell Land

Fußgänger bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist ein Fußgänger in Karlsruhe schwer verletzt worden. Der 58-Jährige übersah nach ersten Erkenntnissen beim Überqueren der Gleise an einer Haltestelle die einfahrende Bahn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er wurde von der Bahn erfasst. Nach dem Unfall am Dienstagmittag wurde der Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeisprecher zeigte die Ampel für den Fußgänger wohl rot, während der Straßenbahnfahrer grün hatte.