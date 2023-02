Aktuell Land

Fußballfans zetteln Schlägerei bei Karnevalsfeier an

Fünf Fans des SV Waldhof haben laut Polizei mehrere Menschen auf einer Feier des Karnevalvereins Insulana in Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) zusammengeschlagen und verletzt. Rettungskräfte mussten eines der Opfer nach Angaben vom Montag sogar ins Krankenhaus bringen. Die Beamten konnten am Sonntagabend zwei der fünf Angreifer festnehmen, von denen einer ebenfalls so schwer verletzt war, dass er in einer Klinik behandelt werden musste.