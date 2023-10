Aktuell Land

Fußballer kentern im Stocherkahn: Vier Menschen unterkühlt

14 Mitglieder eines Fußballvereins sind mit einem Stocherkahn auf dem Neckar in Tübingen gekentert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilten, mussten vier von ihnen wegen Unterkühlung vom Rettungsdienst behandelt werden. Danach konnten sie aber wieder entlassen werden. Ein Großaufgebot der Rettungskräfte sei zu dem Unfall am Vorabend ausgerückt. Als die Helfer eintrafen, befanden sich noch drei Menschen im Neckar. Alle anderen Gekenterten waren selbst ans Ufer geschwommen und an Land geklettert. Ernsthaft verletzt wurde niemand.