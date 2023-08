Aktuell Land

Fruchtsäule auf Cannstatter Wasen steht: Start im September

Der Vorbote für Deutschlands zweitgrößtes Volksfest steht: Die Fruchtsäule, das Wahrzeichen des Cannstatter Wasen in Stuttgart, ist am Mittwoch wieder an ihrem angestammten Platz in der Mitte des Festgeländes aufgestellt worden. Die Säule wird entsprechend ihrem Namen traditionell mit Getreidesorten und Früchten geschmückt. Sie dient unter anderem als Treffpunkt für die Besucher. Das 176. Cannstatter Volksfest beginnt am 22. September und dauert bis zum 8. Oktober 2023.