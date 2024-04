Aktuell Land

Frontaler Zusammenstoß auf Gegenspur: Zwei Schwerverletzte

Zwei Frauen sind bei einem frontalen Zusammenstoß ihrer Autos auf einer Bundesstraße bei Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine 31-Jährige aus bislang unklaren Gründen am Dienstag mit ihrem Wagen auf die Gegenspur gekommen. Eine dort fahrende 30-Jährige konnte nicht mehr ausweichen: Die Autos der beiden Fahrerinnen stießen frontal zusammen. Die beiden erlitten schwere Verletzungen und wurden in Kliniken gebracht. Die B464 war rund zweieinhalb Stunden gesperrt.