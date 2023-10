Aktuell Land

Frontalcrash mit Lastwagen - Autofahrerin stirbt

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag auf einer Landstraße in Tübingen mit ihrem Wagen frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen und noch an der Unfallstelle gestorben. Die 62-Jährige kam mit dem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wo es zur Kollision kam, wie ein Polizeisprecher sagte.