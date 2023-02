Aktuell Land

Frist für Grundsteuererklärungen läuft bald aus

Wenige Tage vor Fristende für die Abgabe der Grundsteuererklärung haben bisher 61 Prozent der Eigentümer ihre Erklärung abgegeben. Dies teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Die Frist zur Einreichung der Erklärung endet am 31. Januar. Danach werde man voraussichtlich im ersten Quartal an seine Pflicht zur Abgabe erinnert.