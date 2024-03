Aktuell Land

Friedrichshafener Oberbürgermeister Brand hört im Herbst auf

Der Friedrichshafener Oberbürgermeister Andreas Brand (parteilos) hört gut sieben Monate vor dem regulären Ende seiner zweiten Amtszeit auf. Brand habe um die Versetzung in den Ruhestand zum 31. Oktober 2024 gebeten, wie die Stadt am Montag mitteilte. Regierungspräsident Klaus Tappeser (CDU) werde diesem Antrag entsprechen. Der 59 Jahre alte Brand informierte demnach am Montagnachmittag den Gemeinderat und die städtischen Beschäftigten über den Schritt.