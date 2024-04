Aktuell Land

Friedrichshafen vergibt Titel-Chance gegen BR Volleys

Der VfB Friedrichshafen hat den ersten Meister-Matchball beim großen Rivalen BR Volleys vergeben. Der VfB verlor nach zwei überraschenden Siegen zum Start der Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft am Samstagabend in Berlin 1:3 (26:24, 19:25, 22:25, 15:25). Damit steht es in der Serie im Modus Best-of-Five 2:1 für Friedrichshafen. Mit einem Sieg am Dienstagabend in eigener Halle kann das Team den Titel holen und sich mit 14 Meisterschaften wieder zum alleinigen Rekordmeister machen. Aktuell liegen Berlin und Friedrichshafen bei je 13 Titeln.