Friedrichshafen spielt Champions-League-Playoffs in Neu-Ulm

Die Bundesliga-Volleyballer des VfB Friedrichshafen werden ihr Playoff-Heimspiel in der Champions League in der ratiopharm Arena in Neu-Ulm bestreiten. Das gab der Club am Donnerstag bekannt. Die neue Spielstätte der Friedrichshafener am Bodensee-Airport entspreche nicht den internationalen Anforderungen, hieß es in der Mitteilung.