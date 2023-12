Aktuell Land

Friedhof wegen Wildschweinen geräumt

Die Polizei hat am Freitag einen Friedhof in Steinenbronn (Kreis Böblingen) wegen Wildschweinen räumen müssen. Eine Zeugin hatte die Beamten auf die zehnköpfige Rotte auf dem Gelände aufmerksam gemacht. Der Einsatz wirkte sich auch auf eine in der Nähe befindliche Straße aus, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten drosselten dort die Geschwindigkeit des Verkehrs herunter.