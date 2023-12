Aktuell Land

Friedensgespräche? Baden-Baden enttäuscht über Antwort

In der Debatte um Baden-Baden als Ort für mögliche Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland zeigt sich die Kurstadt über eine Antwort aus Berlin enttäuscht. »Es ist richtig, dass das Auswärtige Amt zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf mein Angebot zu Friedensgesprächen in Baden-Baden eingeht«, teilte Oberbürgermeister Dietmar Späth am Mittwoch mit. »Ich hätte mir eine andere Antwort auf unsere Initiative gewünscht«, zitierte die Stadt den parteilosen Rathauschef. Zuvor berichteten mehrere Medien.