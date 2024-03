Aktuell Land

Fridays For Future und Verdi gehen auf die Straße

Unter dem Motto »Wir fahren zusammen« rufen an diesem Freitag die Klimabewegung Fridays For Future und die Gewerkschaft Verdi zum bundesweiten Klimastreik auf. In Baden-Württemberg soll in 20 Städten demonstriert werden, wie Fridays For Future ankündigte. In manchen Städten sind gemeinsame Kundgebungen mit den streikenden Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs geplant.