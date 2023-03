Aktuell Land

Freizeitpark Tripsdrill öffnet Anfang April

Der Freizeitpark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) startet Anfang April in die neue Saison. Dieses Jahr sorge das neue Pumpwerk mit 1000 Wasserfontänen für »interaktiven Spaß«, teilte der Freizeitpark am Donnerstag mit. Im Eröffnungsmonat werde der Park passend zu Ostern geschmückt, es gebe eine große Osteier-Suche mit Gewinnmöglichkeiten, Basteln und Kinderschminken.