Freizeitbad wegen Chlorunfalls geräumt: Leichtverletzte

Infolge eines Chlorunfalls in einem Freizeitbad nahe Leutkirch (Kreis Ravensburg) sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge wurden sieben Kinder und eine Frau von Rettungskräften behandelt, zwei der Betroffenen kamen später vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Bad wurde am Dienstag geräumt, rund 1300 Menschen verließen das Gebäude geordnet, wie es hieß. Zuvor war es mutmaßlich infolge einer fehlerhaften Bedienung bei Wartungsarbeiten zu einer erhöhten Chlorkonzentration im Wasser gekommen. Mehrere Kinder hatten nach einem Aufenthalt im Kinderbecken unter Haut- und Atemwegsreizungen gelitten.