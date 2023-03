Aktuell Land

Freilichtmuseum baut Weinbauernhaus neu auf

Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof baut mit mehr als zwei Millionen Euro ein Weinbauernhaus aus dem 18. Jahrhundert neu auf. Das aus dem badischen Durbach stammende Fachwerkgebäude sei vom 2. Juli an für Besucherinnen und Besucher geöffnet, kündigte Geschäftsführerin Margit Langer im Freitag in Gutach (Ortenaukreis) an. »Das ist ein Meilenstein für uns.«