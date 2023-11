Aktuell Land

Freilaufende Pferde auf Autobahnen: Tier stirbt nach Unfall

Freilaufende Pferde haben in Baden-Württemberg für zwei Notfälle auf Autobahnen gesorgt. In einem Fall wurde ein Tier von einem Kleinlastwagen auf der Autobahn 5 bei Achern (Ortenaukreis) erfasst, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Es starb noch an der Unfallstelle. Menschen wurden bei dem Vorfall am Mittwoch nicht verletzt. Das Tier stammte von einem Hof in Achern. Der Besitzer wurde den Angaben zufolge informiert und organisierte den Abtransport. Wie das Pferd genau auf die Autobahn gelangt war, war zunächst unklar. Der Schaden am Laster wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt.