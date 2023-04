Aktuell Land

Freilandhaltung und Bio-Eier auf dem Vormarsch

Bessere Haltungsformen spielen eine immer größere Rolle in Baden-Württembergs Hühnerfarmen. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch vor Ostern mitteilte, machten Bio- und Freilandeier im vergangenen Jahr 41 Prozent aller gelegten Eier im Südwesten aus - so viel wie noch nie. Im Vergleich zu 2015 seien mehr als doppelt so viele Freiland- und Bio-Eier gelegt worden.