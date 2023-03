Aktuell Land

Freie Fahrt ohne grüne Plakette: Umweltzonen aufgehoben

Autos ohne grüne Plakette dürfen ab Mai wieder durch mehr Städte in Baden-Württemberg fahren. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart am Freitag mitteilte, werden die Umweltzonen in Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen), Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis), Ilsfeld (Kreis Heilbronn) und Urbach (Rems-Murr-Kreis) aufgehoben. Grund dafür ist eine verbesserte Luftqualität.