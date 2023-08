Aktuell Land

Freiburgs Sport-Vorstand kündigt personelle Verstärkung an

Der SC Freiburg will seinen Kader bis zum Ende der Transferperiode verstärken. »Es wird schon noch etwas passieren, auch zeitnah«, kündigte Sport-Vorstand Jochen Saier am Samstag nach dem 2:1 im Baden-Derby bei der TSG 1899 Hoffenheim zum Auftakt der Fußball-Bundesliga an. Trainer Christian Streich hatte vor der Partie beklagt, dass wegen der vor allem durch die englische Premier League in die Höhe getrieben Ablösesummen einige geplante Transfers in der Sommerpause nicht realisiert werden konnten.