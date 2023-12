Freiburgs Kapitän Günter hofft auf baldige Rückkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Günter hatte zwei aufeinanderfolgende Unterarmfrakturen und fehlt schon fast vier Monate. »Mittlerweile geht es mir wieder ganz gut«, sagte der Linksverteidiger. Die Zeit sei »sehr, sehr hart gewesen«. Günter fährt in der Winterpause auch nicht weg, da seine Frau das zweite Kind erwartet. Der Nationalspieler hat die Hoffnung, in der Zwischenrunde der Europa League, die an diesem Montag ausgelost wird, wieder für die Breisgauer spielen zu können.

»Das war nicht lustig, was da passiert ist über Monate. Er hat mehrere Operationen gehabt. Deshalb sind wir extrem froh, dass es ihm besser geht«, sagte der SC-Coach am Sonntag am Rande des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Köln bei DAZN.

Laut Streich gehe es nun darum, Muskulatur aufzubauen und Kondition aufzuarbeiten. »Dann kann er wieder einsteigen ins Mannschaftstraining. Ich will keine Prognose abgeben. Jetzt hoffen wir, dass es so weitergeht«, so Streich.

