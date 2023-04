Aktuell Land

Freiburgerinnen ziehen mit Sieg in Leipzig ins Finale ein

Die Bundesliga-Fußballerinnen des SC Freiburg haben sich gegen Außenseiter RB Leipzig ins DFB-Pokalfinale gezittert. Freiburg gewann das umkämpfte Spiel im ausverkauften Stadion am Trainingsgelände von RB am Sonntag mit 1:0 (0:0). Vor 1800 Zuschauern fiel der Siegtreffer von Hasret Kayikci erst in der 93. Minute.