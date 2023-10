Aktuell Land

Freiburger Unternehmen NexWafe investiert in Sachsen-Anhalt

Mit Investitionen von mindestens 70 Millionen Euro will das Freiburger Unternehmen NexWafe im anhaltinischen Bitterfeld-Wolfen rund 90 neue Arbeitsplätze schaffen. Am Mittwoch wurde im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen der Grundstein für die neue Fabrik gelegt, in der nach Angaben von NexWafe sogenannte Solarwafer gefertigt werden sollen. Wafer werden zu Erzeugung von Strom benötigt. In ihnen findet der photoelektrische Effekt statt, der es möglich macht, aus Sonnenenergie Strom zu erzeugen.