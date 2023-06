Aktuell Land

Freiburger Erzbistum: Zunächst keine Aufgabe für Gänswein

Die möglichen neuen Aufgaben für den langjährigen Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., Georg Gänswein, bleiben nach Angaben des Freiburger Erzbistums »künftigen Überlegungen« vorbehalten. Der 66-Jährige werde Rom in der ersten Juli-Woche verlassen und dann in Freiburg wohnen, teilte ein Sprecher des Erzbischöflichen Ordinariats am Donnerstag auf Anfrage mit.