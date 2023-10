Freiburg will mit Torwart Müller ins Achtelfinale einziehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Florian Müller im Tor strebt der SC Freiburg den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals an. In der Zweitrundenpartie heute (18.00 Uhr/Sky) gegen den Fußball-Zweitligisten SC Paderborn soll Müller die Stammkraft Noah Atubolu ersetzen. Der 25-Jährige war im Sommer vom VfB Stuttgart zum badischen Erstligisten SC Freiburg zurückgekehrt und hat seit dem Wechsel noch kein Pflichtspiel bestritten. In der ersten Runde des DFB-Pokals hatten sich die Freiburger im August beim Oberligisten SV Oberachern 2:0 behauptet. Das Achtelfinale wird am 5 und 6. Dezember ausgetragen.

